23 Nisan, Alanya’da çocukların yaptığı resim sergisiyle kutlandı: Kızılkule tablolarla doldu

Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Antalya Alanya Belediyesi de ulusal bayramı çocukların sanat eserleriyle kutladı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kızılkule” temalı resim yarışmasına dereceye giren resimler, Kızılkule’de sergiye açıldı.

Sergi, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve beraberinde gelen öğretmenler, öğrenciler ile velilerin katılımlarıyla açıldı. Sergi kapsamında yarışmada seçilen 44 eser yurttaşların ziyaretine sunuldu. Başkan Yardımcısı Koçak, öğrencilerin sergiledikleri emek ve özveriyi tebrik etti. Sergi; 26 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.