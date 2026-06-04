28’inci Arman Talay spor ödülü Kahramankazan Belediyespor’a verildi

Türk spor basınının efsane ismi Arman Talay anısına Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen geleneksel spor ödülleri töreninde, Kahramankazan Belediyesi damgası vuruldu. Kahramankazan Belediyesi’nin sağladığı modern tesisleşme imkanları, güçlü altyapı yatırımları ve örnek spor vizyonu sayesinde geçtiğimiz sezon muazzam bir grafik çizen Kahramankazan Belediyespor Futbol Takımı, Ankara'nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Kulüp, jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda “Başkentin Yüzünü Güldüren Takım” unvanıyla ödüllendirildi.

‘YEREL YÖNETİMİN SPOR BAŞARISI’

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve seçkin jüri üyelerinin kılı kırk yaran incelemeleri neticesinde, Kahramankazan Belediyesi’nin sporda kurumsallaşma adına attığı adımların başarısı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Rıza Kayaalp, ASKİ Spor ve Ziraat Bankkart gibi Türkiye’nin dev bütçeli spor markalarının ödül aldığı gecede; yerel yönetimlerin spordaki gücünü ve başarısını en iyi şekilde temsil eden Kahramankazan Belediyespor, törenin en çok dikkat çeken ve alkış alan kulübü olmayı başardı.

‘SEÇKİN İSİMLERDE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU’

Belediyenin sporu tabana yayma ve genç yetenekleri Türk sporuna kazandırma politikasının bir sonucu olan bu başarı, Kahramankazan ilçesinin spordaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gecede ayrıca Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, A Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Haymanaspor Kız Futbol Takımı, TRT Spor Spikeri Bilge Horasan, Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı'ndan Yağmur Avcı, sanatçı Sabri Özmener, ritmik jimnastikçi Ada Kaplan, ASKİ Spor Kulübü, dünya şampiyonu eskrimci Furkan Yaman ve halterci Cansel Özkan da ödüllerine kavuşan diğer seçkin isimler oldu.