Cumhuriyet Gazetesi Logo
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü Ardahan’da da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü Ardahan’da da coşkuyla kutlandı

31.10.2025 12:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü Ardahan’da da coşkuyla kutlandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne katıldı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı kutlamalar kapsamında Ardahan’da valilik binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenkler bırakıldı. Ardahan Belediyesi’nin çelenk sunumu Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından gerçekleştirildi. Tören sonrası Vali Hayrettin Çiçek ve Demir’le birlikte protokol üyeleri etkinliklerin düzenlendiği Kongre Caddesi’ndeki yerlerini aldılar. Soğuk havaya rağmen coşku içerisinde yapılan kutlamalar çerçevesinde öğrenciler şiirler okudu, askeri birlikler tören geçişinde bulundu.

FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ

CHP Ardahan İl Başkanlığı da “Atatürk’ün izinde, cumhuriyetin ışığında, Fener Alayı’nda buluşalım” yürüyüşü düzenledi. Demir’in de cumhuriyet sevdalısı yurttaşlarla beraber ön saflarda elinde meşale ile katıldığı yürüyüşe, esnaf da alkışlarıyla destek verdi.



İlgili Konular: #ARDAHAN Belediyesi