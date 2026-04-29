4. Silifke Edebiyat Festivali Başlıyor

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Silifke Edebiyat Festivali, 3-5 Mayıs tarihleri arasında Göksu Parkı’nda edebiyat ve sanatseverlerle buluşacak. Üç gün sürecek festival; söyleşiler, imza günleri, konserler ve tiyatro gösterileriyle zengin bir program sunacak.

Festivalin açılış günü olan 3 Mayıs Pazar, çocuk kitapları yazarı Sebla Oğur’un “Karga Gigi Ne Arıyor?” konulu imza ve drama çalışmasıyla başlayacak. Günün devamında yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, “Edebiyat ve Yaşam” başlıklı söyleşisiyle okurlarıyla buluşacak. Kiremitçi, Sema Soykan ile birlikte imza etkinliğine de katılacak. Açılış günü, sevilen müzik grubu Ezginin Günlüğü’nün konseriyle sona erecek.

4 Mayıs Pazartesi günü gazeteci Deniz Zeyrek, “Cumhuriyet ve Aydın Sorumluluğu” konulu söyleşisiyle festivalde yer alacak. Aynı gün edebiyatın önemli isimlerinden Latife Tekin ve Yılmaz Odabaşı imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelecek. Akşam saatlerinde ise Cihangir Akdemir ve Silifke Belediyesi Müzik Grubu sahne alacak.

Festivalin son günü olan 5 Mayıs Salı, yazar ve araştırmacı Sunay Akın’ın “Kitap İnsanı Doğru Yürütür” başlıklı söyleşisiyle devam edecek. Sunay Akın, Şükrü Erbaş ile birlikte imza etkinliğine katılacak. Festival, Mahşeri Cümbüş tiyatro gösterisiyle sona erecek.

Edebiyat, müzik ve sahne sanatlarını bir araya getirecek 4. Silifke Edebiyat Festivali, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikleriyle kültür ve sanat dolu üç gün yaşatmayı hedefliyor.