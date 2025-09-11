52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali coşkuyla tamamlandı

Mersin Silifke Belediyesi tarafından bu yıl 52’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, altı gün süren dolu dolu programın ardından sona erdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festival, Silifke’nin tarihi ve kültürel mirasını bir kez daha uluslararası alanda tanıtmayı başardı. Festival boyunca ulusal ve uluslararası halk dansları toplulukları sahne alırken, konserler, sergiler, yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinlikler Silifke sokaklarını şenlendirdi. İlçenin dört bir yanından ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Silifke’nin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kapanış töreninde Silifke Belediye Başkanı Op. Dr. Mustafa Turgut ve Silifke Kaymakamı Abdullah Arslaner, festival süresince katkı sunan katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti. Başkan Turgut, yaptığı konuşmada festivalin kentin kültürel kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yarım asrı aşkın süredir geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, bu yıl da hem Silifkelilere hem de misafirlere unutulmaz anlar yaşatarak ilçenin kültürel hayatına renk kattı.