7. Alanya Kitap Fuarı 26 Eylül’de başlıyor

Alanya Belediyesi, tarafından düzenlenen 7. Alanya Kitap Fuarı, 26 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında ‘Okumak Yeşertir’ teması ile gerçekleştirilecek. Onlarca yayınevi ve yazarın katılacağı fuarda, kitapseverler için indirimli kitaplar, imza günleri ve söyleşiler yer alacak. Fuar bu yıl “Okumak Yeşertir” temasıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Kitap Fuarı kapsamında ağaç dikimi ve fidan dağıtımı gibi yeşil alanları artırmaya ve ormanları korumaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

HER GÜN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMLARI YER ALACAK

Yetişkinler, çocuklar ve gençler ile her yaştan okura hitap eden Alanya Kitap Fuarı, birçok tanınmış yazarı, okurlarıyla buluşturacak. Her gün düzenlenecek imza günleri ve söyleşilerde, yazarlar hem eserleriyle ilgili deneyimlerini paylaşacak hem de okurların sorularını yanıtlayacak.

FUARIN AÇILIŞI 26 EYLÜL

26 Eylül Cuma günü saat 10.00’da eski Belediye Binası arkasında başlayacak fuar, 5 Ekim Pazar gününe kadar her gün açık olacak. Katılımcılar yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap dünyasının çeşitliliğiyle tanışacak. Ayrıca, fuar alanında gerçekleştirilecek ulusal ve yerel yazarların imza ve söyleşi programlarına da vatandaşlar katılabilecek

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FUARA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kitapseverleri 7. Alanya Kitap Fuarına davet ederek, “Birçok yayınevinin katılımıyla birbirinden değerli yazarlarımızı 10 gün boyunca Alanya Kitap Fuarı’mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.