8. Çankaya Kadın Emeği Festivali sona erdi

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşen Kadın Emeği Festivali, üç gün boyunca dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. “Eşitliğin Kalbi Çankaya” sloganıyla düzenlenen Kadın Emeği Festivalinde kadınlar, kendi ürettikleri ahşap eşyalardan çantalara, takılardan örgü bebeklere kadar pek çok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunarak, satışlarından gelir elde etme imkanı buldu. Festival, çocuklara yönelik atölyeler ve oyunlar, zumba ve total body gibi spor etkinlikleri, söyleşiler, langırt turnuvası, DJ performansları ve konserlerle dolu dolu geçti. Festivalde, ilk gün Melike Özdemir, ikinci gün Jehan Barbur sahne alırken, son gün 80’ler ve 90’lar Partisi Başkentlilerden ilgi gördü. Kadın Emeği Festivali, dayanışma, üretim ve eşitlik mesajlarıyla sona erdi.