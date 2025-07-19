ABB açıkladı: Keçiören'e 728 milyon liralık altyapı kazandırılıyor

18 Temmuz 2025 tarihinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışlar, en çok Keçiören’de su taşkınlarına neden oldu. En yüksek yağış miktarı 47 kg ile Keçiören Bölge İstasyonu’nda ölçüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi,(ABB) Keçiören'de yaşanan altyapı sorununu çözmek için harekete geçti. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı yatırım programı kapsamında başlattığı "Keçiören Merkez Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi" ihalesiyle, ilçeye toplamda yaklaşık 728 milyon TL’lik altyapı kazandırılıyor.

28 Ekim 2024’te başlayan ve 774 gün sürecek projeyle: 3 bin 400 metre kapalı kutu kesit yağmursuyu kanalı, 18 bin metre çeşitli çaplarda yağmursuyu hattı, 35 bin metre çeşitli çaplarda atıksu hattı inşa edilecek.

ABB tarafından yapılan açıklamada "Keçiören’de yaşanan taşkınların temel nedenleri; yıllar boyunca dere yataklarına yapılan plansız yapılaşma, çözümsüz imar problemleri ve geçmişte yapılmayan altyapı yatırımlarıdır. Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören, uzun yıllar ihmal edilen altyapı sorunlarından nihayet kurtuluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, 1987 yılında kurulmasına rağmen bugüne kadar Keçiören’de hiçbir kapsamlı altyapı çalışması yapılmamıştı. Kuruluş yıllarında yaklaşık 350 bin civarında olan ilçe nüfusu, bugün 1 milyonu aşmasına rağmen yarım asırlık eski hatlarla ayakta kalmaya çalıştı. Özellikle geçmişte dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Keçiören’in eski belediye başkanı arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Keçiören’in altyapı yatırımlarını uzun yıllar boyunca engelledi. Bu ihmalin sonuçları ise en çok yoğun yağışlarda ortaya çıktı" denildi.