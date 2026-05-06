ABB, gençlerin en mutlu gününde de yanında: Gazi ve şehit yakınları ücretsiz yararlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik politikaları kapsamında yaşama geçirdiği yeni bir projeyi duyurdu. Sosyal destek alan ailelerin gençlerinin en mutlu günlerine katkı sağlamak amacıyla Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın ardından Demetevler Cemre Parkı’ndaki yeni düğün salonu da hizmete açıldı. İlk ücretsiz düğün organizasyonunu 2025 yılının temmuz ayında gerçekleştiren ABB, o tarihten bu yana toplam 51 çiftin düğününe ev sahipliği yaptı.

‘EN MUTLU GÜNLERİNDE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Demetevler Cemre Parkı’nda yeni hizmet vermeye başlayan düğün salonuna ilişkinaçıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün birçok genç çiftimiz artan maliyetler nedeniyle düğün yapmanın yükünü omuzlarında hissediyor. Biz de ABB olarak, hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı’nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Demetevler Cemre Parkı’nda hizmete açtık. Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarımız bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek” dedi.

YEMEK İKRAMINDAN CANLI MÜZİĞE…

Üç düğün salonundan sosyal destek alan ailelerin çocukları, gazi ve şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecek. Çiftler ve konukları için yemek, içecek ve düğün pastası ikramı ile profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de yer alıyor. Ayrıca çiftlerin bu özel günlerini ölümsüzleştirmek için 40 adet dijital fotoğraf ve 2 saatlik video çekimi hizmeti de sunulacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan aileler evlilik hazırlığında olan çocukları ile gazi ve şehit yakınları ücretsiz düğün salonu hizmetinden yararlanabilecek. Her üç düğün salonu için de başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.