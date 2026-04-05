ABB toplu taşıma üzerine çalışmalarını sürdürüyor: Ücretsiz ulaşıma ilgi artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal destek alan yurttaşlar için yaşama geçirdiği “Sosyal Abonman” uygulamasına ilgi artıyor. 1 Şubat 2026 tarihinde başlayan uygulamada 27 Mart 2026 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 73 bin 261 kişiye ulaştı. EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, uygulamanın ilk haftasında 176 bin 102 olarak gerçekleşen biniş sayısı yüzde 68 oranında artarak son haftalarda 295 bin 817’ye yükseldi. Sosyal abonmanın uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 27 Mart’a kadar toplam biniş sayısı 1 milyon 666 bin 800 olarak gerçekleşti. Gerçekleştirilen biniş sayıları haftalara göre ise, 244 bin 765, 249 bin 402, 234 bin 439, 265 bin 476 ve 200 bin 799 olarak kayıtlara geçti. Uygulama kapsamında verilen ücretsiz ulaşım hakkı, EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve Başkentray hatlarında 30 gün boyunca kullanılabiliyor.

16 YENİ OTOBÜS ALINDI

ABB’ye bağlı EGO Genel Müdürlüğü’nün öz kaynakları ile alınan 16 adet dizel yakıtlı, solo tip otobüs; toplu taşıma araç filosuna dâhil edildi. Alınan yeni otobüslerle birlikte; EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplam otobüs sayısı 1954’e yükselirken, 2019-2026 yılları arasında alınan toplam yeni otobüs sayısı ise 524 oldu. 12 metre uzunluğunda olan solo tip otobüsler; 27 oturma ve 72 ayakta olmak üzere toplam 99 yolcu kapasiteli, Euro 6 çevreci motor teknolojisine sahip olan klimalı, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun özellikleriyle konforlu ve modern kent ulaşımının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.