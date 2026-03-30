Adana Büyükşehir Belediyesinden kadınlara rahim ağzı kanseri aşısı: 180 doz yapıldı. Hedef 2 bin doz aşı

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli koruyucu sağlık hizmeti olan HPV Aşı Uygulaması başlatıldı. İlk etapta, belediyeden sosyal yardım alan veya sosyal hizmet değerlendirme kriterlerine uygun olduğu belirlenen 9-40 yaş aralığındaki 400’ü kadın 50’i kız çocuğunun aşılanması gerçekleştirilecek.

9-14 yaş arası bireylere 2 doz, 15-45 yaş arası bireylere ise 3 doz olmak üzere 9 HPV tipine etkili, en son çıkan aşı uygulaması yapılacak. Tüm doz uygulamalarının yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Protokol çerçevesinde; aşı temininin sağlanması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, randevu planlamalarının yapılması ve ulaşımlarının organize edilmesi Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Aşıların depolanması, soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi, aşı uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve yapılan aşıların sağlık sistemine kaydedilmesi ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi sağlık ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlayan HPV aşı uygulamasının ilk dozu 24 Mart 2026 Salı günü itibarıyla başladı. Bugüne kadar 180 kişinin ilk doz aşısı yapıldı. Uygulama yıl boyu devam edecek. Yeni yapılacak planlama ile hedef yıl sonuna kadar 2 bin doz aşı olarak belirlendi.