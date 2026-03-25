Adıyaman Belediyesi’nde 3 ayda 1 yıllık abone performansı

Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2026 yılının ilk üç ayında ortaya koyduğu performansla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Müdürlük ekipleri, 2025 yılı boyunca ulaşılan su abone sayısına yalnızca üç ayda yaklaşarak rekor seviyede bir ivme yakaladı.

1 Ocak – 24 Mart 2026 tarihleri arasında yoğun bir tempoyla sahada çalışan ekipler, 4 bin yeni su abone kaydı gerçekleştirirken, 963 abone devri işlemini de tamamladı.

GEÇEN YILIN VERİLERİYLE KIYASLANDIĞINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Söz konusu veriler, 2025 yılı genelinde kaydedilen 5 bin 966 yeni abone ve 2 bin 534 devir işlemiyle kıyaslandığında, yılın henüz ilk çeyreğinde ulaşılan hızın büyüklüğünü ortaya koydu.

TOPLAM ABONE SAYISI 109 BİNİ GEÇTİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda kent genelindeki toplam su abone sayısı 109 bin 200’e yükseldi. Bu artış, hizmetin kent genelinde yaygınlaştırılması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

“BAŞARI DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN SONUCU”

Başkan Tutdere, Gelirler Müdürlüğü personelinin ortaya koyduğu performansa ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm birimlerimizle sahada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Gelirler Müdürlüğü ekiplerimizin kısa sürede ortaya koyduğu bu tablo, disiplinli ve çözüm odaklı çalışma anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Amacımız, belediye hizmetlerini kentimizin her noktasına eşit ve kaliteli şekilde ulaştırmaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum.”