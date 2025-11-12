Adıyaman Belediyesi, Taş Kırma ve Eleme Tesisleri'ni yeniliyor

Adıyaman Belediyesi, altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeyi kendi imkânlarıyla üretmek amacıyla Göksu ve Çemberlitaş’taki taş kırma ve eleme tesislerinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımla birlikte hem üretim kapasitesi artırılacak hem de belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi için belediyeye ait mevcut tesislerin yenilendiğini belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Çemberlitaş köyündeki taş kırma ve eleme tesisimizin bulunduğu alandayız. Bu tesisin kapasitesini artıracak yatırımlar yaptık. Hem burayı hem de Göksu’daki tesisimizi yeniliyoruz” dedi.

BELEDİYE BÜTÇESİNE TASARRUF SAĞLANACAK

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı ve yol hizmetlerinde ihtiyaç duyulan malzemenin belediye imkânlarıyla temin edileceğini belirten Tutdere, bu sayede bütçeye ciddi katkı sağlanacağını ifade etti. Tutdere, “Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tesislerimizi faaliyete geçirdiğimizde, şehir merkezinde yürüttüğümüz tüm altyapı ve asfalt çalışmalarında kullanacağımız malzemeyi kendi tesislerimizden elde edeceğiz” diye konuştu.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Tesislerin devreye girmesiyle birlikte belediyenin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını vurgulayan Tutdere, “Şehrimizin altyapı yatırımlarını hızlandırırken belediyemizin kurumsal kapasitesini de güçlendirmiş olacağız. Yenilenen tesislerimizle birlikte hizmetlerimizi daha etkin hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.