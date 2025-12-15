Adıyaman’da 262 Sokak ve 21 Caddede altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi 262 sokak ve 21 caddede altyapı yenileme ile asfalt serimi işlemlerini tamamladı. Kent genelinde süren çalışmalarla 475 bin ton asfalt kullanılırken, içme suyu hatlarında da yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

475 BİN TON ASFALT KULLANILDI

Adıyaman Belediyesi, şehrin altyapısını yenileme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha tamamladı. Belediye ekipleri, 262 sokak ve 21 caddede altyapı ve asfalt çalışmalarını bitirirken diğer noktalarda çalışmalar aralıksız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarında asfalt serimi tamamlanan noktalar dışında kalan bölgelerde yama ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu çalışmalarda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana toplam 475 bin ton asfalt kullanıldı.

PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİ HIZLANDI

6 Şubat depremleri, yerinde dönüşüm ve altyapı yenilemeleri nedeniyle zarar gören kaldırımlarda, refüjlerde ve kavşaklarda üretimler hız kazandı. Bu kapsamda bugüne kadar 136 bin 300 metrekare parke ve petek taşı, 85 bin 500 metre bordür taşı döşendi.

İÇME SUYU HATTINDA YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞILDI

ASKİM tarafından yürütülen içme suyu hatlarının yenilenmesinde toplam 558 kilometrelik hattın 506 kilometresi tamamlanarak yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARINDA İLERLEME

Yağmur suyu hatlarında 79 kilometrelik toplam hattın 64 kilometresi tamamlanarak yüzde 80 seviyesine, kanalizasyon hatlarında ise 76 kilometrelik hattın 72 kilometresi tamamlanarak yüzde 92 seviyesine gelindi.

9 BİN ABONE BAĞLANTISI ÜCRETSİZ YAPILDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin evsel abone bağlantısı ücretsiz yapılarak vatandaşlara hem zaman hem de maliyet açısından önemli katkı sağlandı.

ÇALIŞMALAR KENT MERKEZİ VE ŞEHRİN GÜNEYİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin aralıksız takip ettiği ve saha incelemeleriyle sürekli bilgi aldığı çalışmalar, kentin çarşı merkezi ve güney bölümünde bulunan mahallelerinde yoğunlaştı.