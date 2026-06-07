Adıyaman’da depremin izlerini silecek yeni bir alan ‘Yeşilyurt Parkı’ açılıyor

Adıyaman Belediyesi’nin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kent genelinde yeşil alanları artırmak, mahallelere yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak ve yurttaşların nefes alabileceği modern alanlar oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak’ta yer alan modern Yeşilyurt Parkı, yarın saat 18.30’da düzenlenecek resmi törenle hizmete açılıyor.

BAŞKAN TUTDERE’DEN ‘YEŞİL ADIYAMAN’ PROJESİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kenti daha güçlü ve yaşanabilir kılmak için çalıştıklarını vurgulayarak, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği bu anlamlı açılışa tüm hemşehrilerini davet etti. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine inşa edilen Yeşilyurt Parkı, 4 bin 646 metrekarelik geniş yeşil ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

‘ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI’

Modern şehircilik anlayışıyla hazırlanan parkın bünyesinde; basketbol sahası, koşu ve bisiklet yolları, açık hava fitness alanı, çocuk oyun grupları ile aileler için pergolalar ve çatılı piknik masaları yer alıyor. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak modern otomatik sulama sistemiyle donatılan parkta, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı.