Adıyaman’da eğitime kapsamlı destek

Adıyaman Belediyesi, kent merkezindeki okullara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla hem okul bahçelerinin fiziki altyapısı yenileniyor hem de öğrencilere sosyal ve kültürel destek sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Pirin Kız Meslek Anadolu Lisesi, Fatma Uslu Anaokulu, Malazgirt Ortaokulu, Türkiye Petrolleri Ortaokulu, Ayyıldız İlkokulu ve Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda kaldırım, kilitli parke taşı ve bordür döşemesi yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise Cumhuriyet Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Kütüphanesi, Borsa İstanbul Lisesi, Bahar Anaokulu, Pınar Anaokulu, Yuvam Anaokulu, Malazgirt Anaokulu, Altınşehir Anaokulu, Şerif Ayaz Anaokulu, Fatih Anadolu Lisesi, Ayyıldız İlkokulu, Gül Anaokulu, Bozhöyük İlkokulu ve Börgenek İlkokulu’na kauçuk yer döşemesi, bank, çocuk oyun grupları ve çöp kutuları desteği sağlandı. Ayrıca oyun gruplarının düzenli bakımları yapılırken, okul bahçelerinde ağaç, çiçek ve çalı gruplarının dikim, budama ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

SOSYAL DESTEKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zeynep Turgut İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu başta olmak üzere farklı okullarda öğrenim gören dar gelirli 690 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti desteğinde bulundu. Kültür Müdürlüğü’nün hizmetleri kapsamında da Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (AKEM)’de etüt desteği ve sınavlara hazırlık kurslarından 334 öğrenci faydalanırken, Belediye Konservatuarı’nda açılan 17 kursta 240 öğrenci eğitim gördü. Yapımı tamamlanan Yenimahalle Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrenci kayıtlarına başlarken, Yeşilyurt Kreş ve Gündüz Bakımevinde çalışmalar devam ediyor. Ali Yılmaz Etüt Merkezi ile Abdülhamit Han Kültür Merkezi Kütüphane ve Etüt Merkezi faaliyetlerine başladı. Ayrıca Kahtalı Mıçı Parkı içerisinde yapımı süren kütüphanenin kaba inşaatı tamamlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, desteklere ilişkin yaptığı açıklamada “Depremde büyük yara alan Adıyaman’ımızın yeniden ayağa kalkmasında en büyük güç eğitimdir. Her zaman söylediğimiz gibi; eğitim, meyvesi geç alınan ama alındığında en kalıcı ve en değerli sonucu veren yatırımdır. Biz de bu düşünceyle Belediyemizin tüm imkânlarını çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmesi için seferber ediyoruz” dedi.