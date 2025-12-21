Adıyaman’da Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi açıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından kadınlar ve çocuklara yönelik hizmet verecek Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi hizmete açıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda İstanbul Şişli Rotary Kulübü’nün destekleriyle Kayalık Mahallesi’nde hayata geçirilen merkez, kadınların ve çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik desteklere birlikte erişebileceği önemli bir dayanışma alanı olarak kente kazandırıldı.

Merkezde ayrıca kadınların el emeği ürünlerini üretebileceği ve becerilerini geliştirebileceği eğitim odası da hizmete açıldı. Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi’nin kentte dayanışmayı güçlendiren ve kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir merkez olması hedefleniyor.