Akademi Kastamonu, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla öğrencileri nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmaya devam ediyor. Kastamonu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Kastamonu Etüt Merkezi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrencilerin sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını Kastamonu Belediyesinin resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Akademi Kastamonu kayıt kabul sınavı sonuçları açıklandı
Kastamonu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Kastamonu Etüt Merkezi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrencilerin sonuçları erişime açıldı.
23.06.2026 17:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Kastamonu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Kastamonu Etüt Merkezi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrencilerin sonuçları erişime açıldı.
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