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Akademi Kastamonu kayıt kabul sınavı sonuçları açıklandı

Akademi Kastamonu kayıt kabul sınavı sonuçları açıklandı

23.06.2026 17:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Akademi Kastamonu kayıt kabul sınavı sonuçları açıklandı

Kastamonu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Kastamonu Etüt Merkezi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrencilerin sonuçları erişime açıldı.

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Akademi Kastamonu, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla öğrencileri nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmaya devam ediyor. Kastamonu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Kastamonu Etüt Merkezi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Sınavı tamamlandı. Sınava katılan öğrencilerin sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını Kastamonu Belediyesinin resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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