Akın'dan Ünlüce'ye ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Ziyarette iki başkan, yerel yönetim çalışmaları ve şehirlerin gelişimine yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Eskişehir’den övgü dolu sözlerle bahseden Akın, kentin çağdaş şehircilik anlayışı ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek bir konumda olduğunu ifade ederek, Ünlüce’ye çalışmalarında başarılar diledi. Akın, "Şehirlerimizin gelişimine katkı sunacak her adımda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce ise ziyareti dolayısıyla Akın’a teşekkür ederek, şehirler arası dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ünlüce ziyarete ilişkin "Şehirlerimizin deneyimlerini, ortak hedeflerimizi ve birlikte hayata geçirebileceğimiz çalışmaları konuştuk" açıklamasında bulundu.

Akın ziyaretin ardından belediye şeref defterini de imzaladı.