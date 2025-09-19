AKK, Radyo Trafik ile ‘Şeridinde Kal’ kampanyası düzenledi

6 Şubat depremleri sonrası Ankara yoğun bir göç aldı. İçme suyu tüketim verilerine göre Ankara’da, nüfusa kayıtlı olmayan 750 bine yakın yurttaş yaşıyor. İstatistiklere göre, 2023’ten bu yana Ankara trafiğine kayıtlı 400 bin yeni araç girdiği de öğrenildi. Bu kapsamda Ankara’da, her 2,1 kişiye bir motorlu taşıt, her 2,9 kişiye de bir otomobil düşüyor. 2019’da ise başkentte her 4 kişiye bir otomobil düşüyordu. Geçmiş dönemde villa arazisi bölgelerine verilen 30-40 katlı imar izinleri, ulaşım altyapısını çaresiz bıraktı. Kent genelinde merkeze bağlanan arterlerin tamamı mevcutta açık durumda ve bu nedenle yeni alternatif bulvarlar için yeterli koridor bulunamıyor.

‘TRAFİK KAPSAMINDA YENİ ADIM’

Ankara’da kent yaşamını doğrudan etkileyen trafik güvenliği için önemli bir adım atılıyor. Ankara Kent Konseyi ile 88.4 frekansında yayın yapan Radyo Trafik Ankara, “şerit ihlallerine dikkat çekmek” amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Şerit ihlallerinin yalnızca kazalara değil, ciddi trafik tıkanıklıklarına da neden olduğuna dikkat çeken AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “şeridinde kal” kampanyasının hedefini, “Şerit ihlalleri, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda kent içi ulaşımda ciddi trafik tıkanıklıklarına da yol açıyor. Bilinçsiz şerit değişimleri, kazalara ve zaman kaybına neden olurken; acil müdahale araçlarının da ilerleyişini zorlaştırıyor. ‘Şeridinde kal’ farkındalık kampanyasıyla, tüm sürücüleri kurallara uymaya, dikkatli, sabırlı ve saygılı olmaya, kendi güvenliğimiz kadar başkalarının da yaşam hakkını düşünmeye, bunun yanında hem güvenli hem de akıcı sürüşe davet ediyoruz” dedi. Trafikte sağlanacak güvenli sürüş kültürü ile şeridinde kalmanın hayatta kalmakla eş değer olduğuna da vurgu yapan AKK Başkanı Yılmaz; “Birlikte başarabiliriz. Daha sakin, daha güvenli ve daha saygılı bir trafik kültürü için sen de bu çağrıya ses ver” diyerek tüm kentlilere çağrıda bulundu.

‘TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR’

“Şeridinde kal” kampanyası ve iş birliği protokolü hakkında değerlendirmelerde bulunan Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş ise, “Hatalı şerit değiştirmeden kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi ile sürücülerin sürekli ve gereksiz şerit değiştirmelerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun engellenmesi hedefleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında sırasıyla; ilk olarak hız ihlali, ikinci olarak kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, üçüncü olarak ise ‘şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’ bulunuyor. Radyo Trafik ve Ankara Kent Konseyi desteğiyle gerçekleştirilen proje, her iki kuruma da herhangi bir mali yükümlülük getirmeden kamu yararına gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet