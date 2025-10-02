AKP’li belediyenin kovduğu isim mahkeme kararıyla görevine döndü

31 Mart yerel seçimlerinde Zonguldak Devrek Belediye Başkanlığı görevini AKP adayı Özcan Ulupınar kazanmıştı. Ulupınar göreve gelir gelmez, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan, gazeteci, şair yazar İbrahim Tığ'ı resen emekli ederek işine son vermişti. İbrahim Tığ, AKP’li başkanının kararı üzerine "göreve iade" davası açtı. Mahkeme, 20 ay sonra verdiği kararda Tığ'ın resen emekli edilmesini ve işten çıkarılmasını haksız buldu ve görevine geri iade etti.

‘ADALET YERİNİ BULDU’

İbrahim Tığ’ın avukatı Hasan Yıldırımlı, yaptığı açıklamada, “Müvekkilim İbrahim Tığ, 31 Mart seçimleri sonrasında kendi isteği dışında re’sen emekli edilmişti. Bugünkü dava duruşmasında mahkeme İbrahim Tığ’ın işine iade kararı verdi. Böylece adalet yerini bulmuş oldu. Müvekkilimin bütün yasal haklarını arayacağız” dedi. Tığ ise, 20 aydır Devrek Belediyesi tarafından mağdur edildiğini ve haksız ve kötü niyetli olarak resen emekli edildiğini belirterek, "Usulsüzce tutulan bir tutanakla resen emekli edildim. Açtığımız işe iade davası sonucunda tutulan tutanakların kasıtlı ve kötü niyetli tutulduğu kanaatiyle mahkemece davamızın kabulüyle haklı olduğumuz görüldü. Bu süreçte benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.