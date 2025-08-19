Akşehir Belediyesi’nden “Can dostum” sahiplendirme platformu

Akşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların hızlı ve kolay şekilde yuva bulabilmesi için yeni bir dijital projeyi hayata geçirdi. Belediyeye ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde koruma, bakım ve rehabilitasyon altında bulunan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanan “Can Dostum” internet sitesi,vatandaşların hizmetine açıldı. Platform üzerinden bakımevinde bulunan sokak hayvanlarının güncel fotoğrafları, cinsi, yaşı ve karakter özellikleri gibi bilgiler kolayca görüntülenebiliyor. Hayvanseverler, site üzerinden beğendikleri can dostlarının bilgilerini inceleyerek sahiplendirme başvurusu yapabiliyor. Sokak Hayvanları Hakkında Tüm Bilgiler Tek Adreste! Sitenin açılması ile bakımevindeki tüm hayvanların bilgileri ve fotoğrafları düzenli olarak güncellenerek siteye yüklenecek. Böylece her geçen gün daha fazla sahipsiz hayvan, yeni sahipleriyle buluşma fırsatı bulacak. Akşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü verilerine göre, son bir yılda belediye aracılığıyla 252 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu. “Can Dostum” platformuyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor. Akşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü süreçte, sahiplendirilecek tüm hayvanlar sağlık kontrolünden geçirilmiş, gerekli aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak teslim edilmekte. Sokak hayvanları, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde ve yasal prosedürlere uygun şekilde yeni yuvalarına ulaştırılıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Can Dostum” projesinin yalnızca sahiplendirme sürecini kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Sahipsiz hayvanlara destek olmak ve onlara ikinci bir şans vermek isteyen tüm vatandaşlar, https://candostum.aksehir.bel.tr/adresinden platforma ulaşarak başvuru yapabilecek.