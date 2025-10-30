Akşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinden 'Cumhuriyet’e Sanatla Selam'

Konya Akşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü Yaratıcı Drama Eğitim Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir gösteriye imza attı.

Geçen hafta sonu Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen programda, 6 ile 15 yaş aralığındaki öğrenciler, kendi ders saatlerinde hazırladıkları özel performanslarla sahne aldı. Küçük tiyatrocular kendi kalemlerinden çıkan Atatürk ve Cumhuriyet temalı şiirler, güzel sözler ve kısa eserlerle Cumhuriyet’in coşkusunu aileleriyle paylaştı.

Etkinlik boyunca salonda duygusal ve gurur dolu anlar yaşanırken, miniklerin özgüvenle sahneye çıkmaları izleyicilerden ve ailelerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin gösterileri, hem Cumhuriyet’in anlamını genç zihinlerde pekiştirdi hem de sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Akşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların sanatsal gelişimlerini destekleyen bu tür etkinliklerin hız kesmeden devam edeceği belirtilerek, “Yaratıcı Drama Atölyemiz sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda çocuklarımızın düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir sahnedir. Cumhuriyetimizin değerlerini bu bilinçle geleceğe taşıyacakları için onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, kırsal mahallelerde öğrenim gören 400 ilkokul öğrencisini sinemayla buluşturdu. Öğrenciler, Akşehir Kültür Merkezi’nde vizyonda olan “Mustafa Kemal” filmini izleyerek Atatürk’ün yaşamına tanıklık etti.

“CUMHURİYET, SİZLERLE SONSUZA DEK YAŞAYACAK!”

Gösterime katılan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Köksal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba gençler, hoş geldiniz! Hep birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını izledik. Mustafa Kemal Atatürk de bizler gibi ölümlü bir insandı; ancak onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.

Cumhuriyetimizi sizlere, çocuklara ve gençlere emanet etti. Bu nedenle onun ilkeleri, devrimleri, vatan sevgisi, Türkçemiz, bayrağımız ve Atatürk sevgisi sizlerle yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti, onun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır!

Ve en sonunda hep birlikte ne diyoruz: Ne mutlu Türk’üm diyene!”