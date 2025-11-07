Akşehir Belediyesinden minik kalplerle Ata’ya saygı atölyeleri

Akşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenliyor. “Yolumuz Aydınlattığın Yoldur” temasıyla hazırlanan Ata’ya Saygı Atölyeleri, 10 Kasım Pazartesi günü Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliklerde çocuklar hem Atatürk’ü yakından tanıyacak hem de duygularını sanatla ifade etme fırsatı bulacak.

Dört Seans, Dokuz Farklı Atölye ile Anlamlı Bir Gün!

Dört seans halinde planlanan etkinliklerde her yaş grubuna özel çalışmalar yer alacak. Çocuklar yalnızca bir atölyeye online başvuru yoluyla katılabilecek. Başvurular 7 Kasım Cuma günü saat 12.00’de, https://basvuru.aksehir.bel.tr/ adresi üzerinden başlayacak olup online başvuru dışında katılım kabul edilmeyeceği belirtildi.

1. Seans (13.00 – 13.40 / 4–6 yaş)

• 10 Kasım Takvimi Yapıyoruz– Kontenjan: 15 çocuk

• Saat Dokuzu Beş Geçe Zaman Dursa – Kontenjan: 15 çocuk

2. Seans (14.00 – 14.40 / 4–6yaş)

• Atatürk’ün Hayatını Öğreniyorum – Kontenjan: 15 çocuk

• 10 Kasım Feneri Atölyesi – Kontenjan: 15 çocuk

3. Seans (15.00 – 15.40 / 7–9 yaş)

• Atatürk Ölmedi” Düşünce ve Farkındalık Atölyesi – Kontenjan: 10 çocuk

• Atatürk’ün Sonsuzluk Bahçesi Atölyesi – Kontenjan: 10 çocuk

• Ata’ya Mektup Atölyesi – Kontenjan: 10 çocuk

4. Seans (15.00 – 16.40 / 3–4 yaş)

• Ortak Etkinlik: “Atatürk Portre Boyama – Kontenjan: 10 çocuk

• 10 Kasım Onsuz Kasım Sanat Etkinliği – Kontenjan: 10 çocuk

Etkinlik sonunda dileyen çocukların yüzleri, günün anlamına uygun sembollerle boyanacak.

“ATATÜRK’Ü ANMAK, ONUN IŞIĞINDA YÜRÜMEKTİR”

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, etkinliğin çocuklara Atatürk’ü hissettirerek anlatmayı hedeflediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ü anmak sadece bir saygı duruşu değil, onun fikirlerini ve ilkelerini yeni nesillerin kalbine yerleştirmektir. Bu atölyelerde çocuklarımız hem öğrenerek hem hissederek Atamıza olan sevgilerini ifade edecekler. Minik kalplerin bu anlamlı günde ortaya koyacağı duyarlılık, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.”