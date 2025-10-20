Akşehir Cankurtaran’da mahalle fırını yenilenerek hizmete açıldı

Akşehir Belediyesi tarafından Cankurtaran Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinlerinin ortak kullanımında olan mahalle fırınının yenileme çalışmaları tamamlandı. İç ve dış zemin düzenlemesi, fayans kaplaması, ıslak hacim onarımı ve çevre düzenlemesi yapılan fırının açılışı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yenilenen fırın, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Cankurtaran’da Tandır Fırını Yeniden Hayat Buldu

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, bütün mahalleler gibi Cankurtaran Mahallesi’nin Akşehir için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Mahallenin, geleneklerine ve milli değerlerine bağlı yapısıyla örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Köksal, Cankurtaranlı vatandaşların birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilinciyle her zaman öne çıktığını ifade etti.

Başkan Köksal, geçen hafta da Ortaköy ve Tipiköy mahallelerinde çiftçilerin ortak ihtiyacını karşılayan kantarın açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Belediye olarak mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Köksal, her bölgenin öncelik durumuna göre planlı bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Köksal, Cankurtaran’a yapılan bu yenilemenin hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de ortak üretim alanlarını daha modern hale getirmek açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“55 MAHALLEMİZDE İHTİYAÇLARI ÖNCELİK SIRASINA GÖRE GİDERİYORUZ”

Köksal, belediye olarak 55 mahallede sürdürülen çalışmaların, saha incelemeleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir sıralama ile gerçekleştirildiğini belirtti. Cankurtaran’da yapılan tandır fırını yenilemesinin yanı sıra, mahallede cenaze musalla taşı, tente ve diğer sosyal alanlara yönelik yatırımların da hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi.

Mahalleye kazandırılacak yeni projelerden bahseden Köksal, okullar ve muhtarlık binası önünde yapılacak modern kapalı alan düzenlemesinin kısa süre içinde başlayacağını müjdeledi. Gerçekleştirilecek bu çalışmanın, Cankurtaran’a yakışır bir görünüm kazandıracağını belirtti.

Başkan Köksal, konuşmasının sonunda Cankurtaranlı kadınların tandırda yapacağı ürünlerin helal kazanç ve bereket getirmesini dileyerek, “Bu mekân hem birlikteliğin hem üretimin simgesi olacak” mesajını verdi.