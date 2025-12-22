Akşehir'de gençlik ve eğitimin geleceği konuşuldu

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Akşehir Kent Buluşmaları kapsamında, gazeteci Abbas Güçlü ile Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan Akşehirlilerle bir araya geldi. Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, “Cumhuriyet’ten Bugüne, Bugünden Geleceğe: Gençlik ve Eğitim Politikaları” başlığı ele alındı.

CUMHURİYET DÖNEMİ VE ŞİMDİKİ DÖNEM EĞİTİMİ KONUŞULDU

Programda konuşmacılar, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren eğitim alanında atılan adımları tarihsel bir perspektifle değerlendirirken, günümüz eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu sorunlara ve dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. Gençliğin toplumsal gelişimdeki rolü, nitelikli eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkileri ile çağın gerekliliklerine uygun eğitim politikalarının önemi vurgulandı.

Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, katkılarından dolayı Gazeteci Abbas Güçlü ve Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan’a çiçek takdim etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Akşehir Kent Buluşmaları kapsamında toplumsal konuların uzman isimlerle ele alınmaya devam edeceği belirtildi.