Akşehir’de Gökyüzü Renklendi

Türkiye’nin en elverişli yamaç paraşüt noktalarından olan Akşehir bu yıl 12’ncisi düzenlenen Akşehir XC Open Mesafe ve Eğitim Yarışmasına ev sahipliği yaptı. 24 Temmuz’da antrenman uçuşlarıyla başlayan yarışma, 27 Temmuz’da Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

"AKŞEHİRİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KATMA DEĞER"

Ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal bu yıl 12’incisinin düzenlendiği yamaç paraşüt yarışmasının birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildiğini ifade ederek; “Şehrimizin ne kadar önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gördük. Her yaştan ve gruptan insan etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Sosyal medyada da birçok genç paylaşımların altına ‘Ben de bu sporu yapmak istiyorum.’ diye yazdı. Özgürce keşif ve ruhunu beslemenin bu spor ile yapılabileceğini vurguladı" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Köksal; “Sevgili meclis üyemiz Hüdaverdi Bozdağ bu bayrağı teslim aldı ve çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uçuş kaynaklı ve mevsimsel şartlar sebebiyle yaşanan aksaklıklar haricinde bir kaza yaşanmaması bizleri mutlu etti. Hem sportif anlamda hem de dostluk, arkadaşlık manasında güzel bir süreç oldu.” diye konuştu.

Yarışma boyunca Akşehir semalarını süsleyen onlarca paraşütçü arasında rekabet yaşanırken, dereceye giren sporcular da törenle ödüllerini aldı.

Genel klasmanda birinciliği Ankara’dan Akın Murat kazanırken, ikincilik İstanbul’dan Kıvılcım Korkmaz’ın, üçüncülük ise Konya’dan Abdurrahman Bulut’un oldu.

Sport klasmanda yine Kıvılcım Korkmaz birincilik ipini göğüslerken, Abdurrahman Bulut ikinci, Gaziantep’ten Cengiz Kalyoncu ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar klasmanında ise Akşehirli sporcu Necibe Vançin kendi memleketinde birincilik kürsüsüne çıkarken, Bodrum’dan Nilgün Dumanlar ikinci, İzmir’den Sinem Çakmak üçüncü oldu.

Takımlar klasmanında ise zirveye Konya merkezli Altın Kanatlar Havacılık Spor Kulübü yerleşti; Bodrum Havacılık Spor Kulübü ikinci, Efes Havacılık Spor Kulübü ise üçüncü olarak takip etti.