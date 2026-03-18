Akşehir'de Ramazan desteği yurttaşın hesabına yatırıldı: Bin 200 yurttaşa toplam 4 milyon 777 bin 500 lira ödendi

Konya Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’ın "Herkesin Başkanı" vizyonuyla sürdürülen sosyal destek projesi, 2026 yılında da devam ediyor. Geçen yıl temelleri atılan ve kapsamı her geçen gün genişletilen proje çerçevesinde, 2026 yılının toplam bütçesi 20 Milyon TL olarak belirlenmişti.

BAYRAM ÖNCESİ İLK TAKSİT DESTEĞİ

Şehrin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefleyen projenin 2026 yılına ait 1 taksit ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine ulaştırıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen 375 aileden toplam bin 200 kişi, bu destekten faydalandı. Toplamda 4 Milyon 777 Bin 500 TL tutarındaki ödeme, ailelerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hesaplara aktarıldı.

KADIN ODAKLI SOSYAL POLİTİKA

Sosyal adaleti ve aile yapısını koruma misyonuyla hareket eden Akşehir Belediyesi, yardımların tamamını ailelerdeki kadınların banka hesaplarına yatırdı. Bu uygulama, desteğin doğrudan hane halkının temel ihtiyaçlarına yönelmesini sağlarken, yerel yönetim düzeyinde örnek bir sosyal politika modeli oluşturmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla yürütülen projenin 2026 yılı genel bütçesi, Belediye tarihinin en yüksek seviyesi olan 20 Milyon TL’ye ulaştı. Yılın geri kalanında da devam edecek olan bu planlı ödemelerle, Akşehir’de ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlar için güçlü bir sosyal güvenlik ağı oluşturulması hedefleniyor.

BAŞKAN KÖKSAL: "AKŞEHİR PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİYOR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, belediyecilikte asıl meselenin gönüllere girmek olduğunu vurguladı. Başkan Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Herkesin Başkanı' olma sözümüzün arkasında duruyor; Akşehir’imizde hiçbir hanemizin, hiçbir evladımızın mahzun kalmaması için çalışıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz sosyal destek projemizin 2026 yılı ilk taksitlerini, bayram bereketini sofralarınızda daha güçlü hissetmeniz için yine annelerimizin, kadınlarımızın hesaplarına yatırdık. Akşehir paylaştıkça, birbirine destek oldukça güzelleşiyor. Bu vesileyle yatırılan desteklerin tüm hanelerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor; her birinizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlarda sağlıkla ve huzurla buluşmak dileğiyle."