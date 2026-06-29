Akşehir, Türkiye Yıldızlar Halk Oyunları Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Konya Akşehir Belediyesi, Türkiye Yıldızlar Halk Oyunları Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Üç gün boyunca süren organizasyonda 35 kulüp ve yaklaşık bin sporcu, Anadolu'nun zengin halk oyunları kültürünü Akşehir’de sergiledi. Şampiyona, hem yarışmacıları hem de yurttaşları ortak kültürel değerler etrafında buluşturdu.

FARKLI DALLARDAKİ GRUPLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yarışmalar sonunda geleneksel düzenlemeli dalda İzmir Kemalpaşa Egem Dans Halkoyunları Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken İstanbul Nefestanbul Spor Kulübü ikinci, Aydın Elifname Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Geleneksel düzenlemesiz dalda ise Kilis Halk Dansları Spor Kulübü birinciliği elde ederken Trabzon Taka Müzik ve Halk Oyunları Spor Kulübü ikinci, İzmir Menemen Sanat Akademi Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

‘HALK OYUNLARI TOPLUMUN ORTAK HAFIZASIDIR’

Ödül töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, halk oyunlarının toplumun ortak hafızasını ve kültürel birliğini yaşatan en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, Akşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata yönelik etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.