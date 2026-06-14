Alanya Belediyesi araç filosunu genişletti

Alanya Belediyesi, kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını daha hızlı ve etkin yürütebilmek amacıyla fen işleri müdürlüğü araç filosunu genişletti. Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan kepçe, kamyon ve beton pompası araçları, düzenlenen törenle sahaya indi.

Oba Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde düzenlenen törene, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye başkan yardımcısı Murat Levent Koçak, başkan danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Faruk Konukçu, mahalle muhtarları ve fen işleri müdürlüğü personeli katıldı. Mesai arkadaşlarına seslenen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hizmet yolunda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

Ekonomik disiplini sağladıkça yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden başkan Özçelik, “Öncelik sizin can güvenliğiniz olmak üzere araçlar sizlere emanet. Alanya’mız için hep birlikte güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Borçlarımız vardı, ödüyoruz. Temizlik işleri müdürlüğümüzün de ihtiyacı olan tüm araçları alıp, eksiklerini kapatıyoruz. İnşallah filomuza daha yenilerini de ekleyeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.