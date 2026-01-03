Alanya Belediyesinden cami temizliği

Alanya Belediyesi, kent genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Yurttaşların ibadetlerini daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki camilerin iç ve dış mekanlarında detaylı temizlik çalışması yapılırken, hijyenin büyük önem taşıdığı halılara da özen gösteriliyor. Temizlik çalışmaları kapsamında cami halıları, halı yıkama makineleri kullanılarak gül suyu ile yıkanıyor. Böylece ibadethaneler hem hijyenik hale getiriliyor hem de ferah bir kokuya kavuşuyor.