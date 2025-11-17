Alanya’da Plaj Voleybolu Halk Turnuvası büyük ilgiyle gerçekleşti

Alanya Belediyesi’nin sporu tabana yaymak ve aktif yaşam kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği Alanya Plaj Voleybolu Halk Günleri ve Halk Turnuvası yoğun ilgi gördü. 15-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvaya 50 takım katıldı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen Halk Turnuvası’nda, katılımcılar seviyelerine uygun sahalarda 2x2, 3x3 ve 4x4 formatlarında maçlar oynadı. “Sahanın Kazananı” formatıyla oynanan maçlarda kazanan takım sahada kalırken, diğer takımlar sırayla meydan okudu. Kaybeden takımın oyuncularının, kazanan takımların maçlarında da hakemlik yaparak gün boyunca organizasyonun içinde kalmaları sağlandı.

TURNUVAYA 50 TAKIM KATILDI

İki gün süren Halk Turnuvası’na toplam 50 takım katıldı. Organizasyonun ilk gününü Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın yakından takip etti. Başkan Özçelik, sahadaki heyecanı yerinde gözlemleyerek yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özçelik, “Alanya’da spor kültürünü güçlendirmek için çıktığımız yolda böylesine büyük bir ilgi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Halkımızın spora bu denli sahip çıkması, doğru işler yaptığımızın en büyük göstergesidir” dedi.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvanın ikinci gününde dereceye giren sporculara ödülleri Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak tarafından takdim edildi. Ayrıca “Tüm Yönleriyle Plaj Voleybolu” kitabının yazarı Oğuz Değirmenci, birinci olan takımlara kitabını hediye ederek sporcuları tebrik etti.