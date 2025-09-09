Alanya, Gladbeck’te kardeşlik bağlarını güçlendirdi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde, 1946 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Elma Festivali’nin, bu yıl 36.sı büyük bir coşkuyla kutlandı. Festivale katılan şehirler arasında Alanya da yerini aldı. Alanya’yı, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Baysal ve Kenan Ersoy temsil etti.

Gladbeck Belediyesi’ndeki etkinliğe Alanya’nın yanın sıra Schwechat, Enfield, Marcq-en-Barœul, Wodzisław Slaski, Wandlitz, Dernau şehirlerinin temsilcileri katıldı. Etkinlikler kapsamında heyet, Gladbeck - Alanya Dostluk Derneği’nin Alanya ve Türk kültürünü tanıtan standını da ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Elma Kraliçesine Alanya'da çift kişilik tatil hediye edildi. Elma Festivali’ne katılan tüm kardeş şehir Belediye Başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür eden Gladbeck Belediye Başkanı Bettina Weist, "Şehir ortaklıkları sınırlar ötesindeki yaşayan köprülerdir. Bizi bir araya getiririler ve bizi birbirimize daha fazla bağlarlar” diye konuştu.

"BİRLİKTE ÇALIŞARAK KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Gladbeck’in Alanya’nın ilk kardeş şehri olduğunu vurguladı. Konukçu, “Alanya ve Gladbeck arasındaki kardeşlik bağı, 1993 yılından bu yana pek çok ortak projeyle, ziyaretle ve dostlukla güçlenerek örnek bir iş birliği haline geldi. Kültürlerimizi paylaşmak, geleneklerimizi tanıtmak ve halklarımızı yakınlaştırmak, kardeş şehir ilişkilerinin en değerli tarafıdır. Elma, bereketi ve paylaşmayı simgeler. Tıpkı bu festivalin ruhu gibi. Alanya Belediyesi olarak, kardeşliğimizi güçlendirecek yeni projelerde birlikte çalışmayı, karşılıklı kültürel ve sosyal etkinliklerle bu bağı daha da kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz. Gladbeck Belediye Başkanı’na, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dostluğumuzun daim olmasını diliyorum” diye konuştu.