Alanya Keykubat göç ve kervan yolu etkinliği tamamlandı

Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getiren önemli bir etkinlik olan Keykubat Göç ve Kervan Yolu Yürüyüşü, büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Tarihi canlandırmayı ve doğa sporlarını buluşturan 7 kilometrelik yürüyüşe, farklı yaş gruplarından toplam 150 doğa ve tarih sever katıldı.

Alanya Belediyesi’nin kültürel mirası korumak ve spor turizmini çeşitlendirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlikte Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar ve İrem Yunusoğlu da yerini aldı. Yürüyüş, Arkeolog Osman Yılmaz’ın öncülüğünde Gündoğmuş’a bağlı Güneycik Mahallesi Camii önünden başlayarak 350 m süren bir orman yolu / patika geçişi sonrası Beylikler dönemi eseri Ali Köprüsü’ne ulaştı. Köprü üzerinde verilen molada Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ve daha önce Belediyenin organize ettiği Zeybek Kursunda eğitim gören vatandaşlar zeybek oynadı. Mola sonrası tarihi kervan yolu üzerinden yükselerek 350 m’lik bir irtifa kazancı sonrası Alanya’ya bağlı Saburlar Mahallesi Aydolin mevkiinde sona erdi.

​KATILIMCILARDAN TAM NOT

​Etkinliğin seçkin rotası, bölgenin eşsiz coğrafyasını gözler önüne serdi. Katılımcılar, tarihi kervanların ve göçerlerin izlerini takip ederek, zorlu ancak bir o kadar da büyüleyici bir parkuru tamamladı. ​Bu güzergah boyunca katılımcılar, Torosların mis gibi havası eşliğinde, Keykubat döneminin izlerini taşıyan tarihi kalıntılara şahit oldu. ​Etkinliğe katılan 150 kişi, yürüyüşün organizasyonundan ve rotanın zorluk derecesinin keyif verici dengesinden memnuniyetlerini dile getirdi. Birçok katılımcı, bu tür etkinliklerin Alanya'nın tarihi mirasını ve doğal güzelliklerini tanıtmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

​ KOÇAK: “KEYKUBAT KERVAN YOLLARI İHYA EDİLİYOR”

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak “Keykubat Göç ve Kervan Yolları Projesi'nde ikinci yürüyüşümüzü yapıyoruz. Güneycik Köyünden Ali Köprüsüne, Ali Köprüsünden Aydoline kadar yürüyüşümüzü tamamladık. Güzel bir katılım oldu. Tarihi kervan yollarının ihya edilmesi, alternatif turizmin geliştirilmesi, doğa sporlarının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki perşembe günü de Konya Büyükşehir Belediyesiyle bu proje ile ilgili olarak bir protokol imzalayacağız. Onun ardından projenin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışacağız. Destek olduğu sürece yürüyüş programlarını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.