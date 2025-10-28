Alanya Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

Alanya Belediyesi öncülüğünde Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve YESAK iş birliğinde düzenlenen Alanya Uluslararası 4. Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı. 8 ülkeden 900 katılımcı Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi, yöresel kostümleri ve bando eşliğinde Alanya çarşısından Kızılkule’ye kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bayraklar ve marşlarla yapılan yürüyüşe vatandaşlar evlerinden ve dükkanlarından alkışlarla eşlik ettiler. Programa, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri Asrın Ateşoğlu, Engin Alataş ve Mustafa Eroğlu katıldı. Festival coşkusu Kızılkule altında kurulan sahnedeki gösterilerle devam etti. Ukrayna, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Romanya, İran, Moldova ve Bulgaristan’dan gelen ekipler yöresel kostümleri ve müzikleri ile ülkelerine özgü dansları tek tek sahnelediler. Alanı dolduran vatandaşlar muhteşem danslar ve müziklerle unutulmaz bir görsel şölene tanıklık ettiler.

‘BÜYÜK BİR KÜLTÜR SOFRASI KURDUK’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, “Sevginin, dostluğun, kültürün, sanatın şehri Alanya’ya hepiniz hoş geldiniz. 800 yıllık bir tarihi eserin önündeyiz. Burada büyük bir kültür sofrası kurduk. 8 ülkeden 900 katılımcı ile harika bir akşam geçirmeye hazırız. Festivalimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.