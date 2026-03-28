Alanya ve Manavgat belediyelerinden anlamlı işbirliği: Miniklere hijyen ve çevre eğitimi

Alanya Belediyesi, Manavgat Belediyesi ile anlamlı bir iş birliğine imza atarak Sarılar Anaokulu öğrencilerine yönelik hijyen, çevre bilinci ve doğayı koruma konularında eğitim programı düzenledi. Miniklere erken yaşta çevre duyarlılığı kazandırmayı amaçlayan etkinlikte, temizlik alışkanlıklarının önemi; çocukların anlayabileceği, eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı.

EĞİTİM, MASAL VE MÜZİKLE PEKİŞTİRİLDİ

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitimcisi Canan Özdemir’in sunumuyla gerçekleştirilen programda; genel hijyen kuralları, doğru el yıkama alışkanlığı ve ağız-diş bakımı gibi temel konular ele alındı. Eğitimin ardından düzenlenen masal anlatımı ve müzik etkinlikleriyle çocuklar hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

BAŞARILI İŞ BİRLİĞİNE TEŞEKKÜR

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Alparslan Gün, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Gün, “Bizlere bu imkânı sağlayan Sarılar Anaokulu yönetimine ve komşu ilçemizden gelerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çevre ve hijyen bilinci kazandıran Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitimlerin, çocuklarımızın erken yaşta bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.