Almanya'da Giresun rüzgarı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Almanya’da düzenlenen Geleneksel Karadeniz Giresunlular Dayanışma Gecesi’ne katılarak gurbetçi yurttaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda hemşehri buluşması yaşanırken, Giresun ve Karadeniz kültürüne ait müzik ve halk oyunları gösterileri de geceye renk kattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı ve İş İnsanı Tahsin Çoban ile birlikte geceye katılan Başkan Köse, gece boyunca katılımcılarla sohbet ederek, Giresun’daki belediye çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı.

Bu tür dayanışma etkinliklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Başkan Fuat Köse, yurt dışında yaşayan Giresunlularla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Gurbetçilerin memleketle bağlarını güçlü tutmasının önemine vurgu yapan Köse, “Almanya’da Giresun havasını solumak, hemşehrilerilerimizle birlikte Giresun karşılaması oynamak tarifsiz bir duyguydu. Memleketimizin insanını dünyanın neresinde olursa olsun görmek bizleri çok mutlu etti.

Bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği olan ve nazik davetleri için Almanya Stuttgart Giresunlular Derneği Başkanımız Sayın Cevat Öksüz’e ve organizasyonda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarıyla geceyi daha da anlamlı kılan tüm hemşehrilerimize de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.