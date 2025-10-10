Altınordu Belediyesi’nde örnek mali disiplin: Hem çalışıyor hem borç ödüyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü mali disiplin politikalarıyla dikkat çekiyor. Başkan Tepe, 1,5 yıl önce 787 milyon TL borçla devraldığı Altınordu Belediyesi’nin mali yükünü, kaynakların etkin ve verimli kullanımı sayesinde 642 milyon TL’ye düşürdü. Mevcut borcu 145 milyon TL azaltarak belediyenin mali yapısını güçlendiren Tepe, önemli bir mali başarıya imza attı. Gereksiz harcamaların önüne geçen Başkan Tepe, belediye kaynaklarını yurttaşların yaşam kalitesini artıran öncelikli hizmet alanlarına yönlendirdi. Ülke ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde hem borçlarını azaltan hem de hizmet üretimini kesintisiz sürdüren Başkan Tepe, Türkiye’nin yerel yönetimleri arasında örnek gösterilen bir başarıya imza attı.

YURTTAŞLARIN YAŞAMINA DOKUNAN UYGULAMALAR

Başkan Tepe, aynı zamanda şehirde hizmet kalitesini de artırdı. Planlı ve şeffaf odaklı yönetim anlayışıyla bir yandan geçmiş borçları azaltırken diğer yandan kentin gelişimine katkı sunan projeleri birbiri ardına tamamladı. Başkan Tepe, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, kültürel ve sosyal yatırımlar başta olmak üzere şehrin dört bir yanında pek çok alanda çalışmalarını sürdürdü. Kent Lokantaları, Halk Et, Halk Süt, Emeklihane, Sanat Kafe, Sarı Konak, Gençlik Merkezi Kafe, Konservatuar, Refakatçi Evi, 7/24 Kafe, Patili Dostlar Mama Üretim Tesisi, 10 kilometre sıcak asfalt, 12 kilometre beton yol, Katlı Otopark, Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile 4 yeni park bu dönemde kente kazandırılan önemli yatırımlar arasında yer aldı. Akaryakıt, enerji, inşaat ve temel hizmet kalemlerinde maliyetlerin katlandığı, belediyelerin bütçelerinde ciddi baskıların yaşandığı bir dönemde Başkan Ulaş Tepe’nin elde ettiği bu başarı, Altınordu Belediyesi’nin mali yönetimdeki başarısını daha da öne çıkarttı.

‘KENTİN GELECEĞİNİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ’

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ülke ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde belediyelerde uygulanması gereken en önemli yaklaşımın verimli kaynak kullanımı olduğunu vurguladı. Başkan Tepe, “Marifet ‘çok borç var, ben küstüm oynayamıyorum’ demek değil. Enkaz edebiyatı yapmak yerine Altınordu Belediyesi olarak, her kuruşun hesabını yapıyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Halkımızdan emanet aldığımız bütçeyi, yine halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelere yönlendiriyoruz. Marifet sadece harcamaları kısmak değil, aynı zamanda kaynakları akıllıca yönetmektir. Biz, bir yandan mali disiplini korurken, diğer yandan şehrimizin dört bir yanında altyapıdan sosyal projelere kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik. Altınordu’da artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı hâkim. Bizim en büyük gücümüz, halkımıza duyduğumuz sorumluluk bilincidir. Vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için çalışmaya, tasarrufla üreterek Altınordu’yu daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz. Emek ve katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.