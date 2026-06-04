Altınordu Belediyesi’nden 10 bin öğrenciye 1,6 milyon paket süt beslenme desteği

Sütün, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Tepe, “Sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolu, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesinden geçmektedir. Ancak ne yazık ki günümüzde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok aile çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar, ülkemizde yüz binlerce çocuğun okula aç gittiğini, eğitim gününü yeterli beslenemeden tamamlayarak eve döndüğünü ortaya koymaktadır. Oysa eğitimde başarı yalnızca sınıfın kapısından içeri girmekle sağlanmaz. Bir çocuğun öğrenebilmesi, dikkatini toplayabilmesi, derslerini takip edebilmesi ve potansiyelini ortaya koyabilmesi için öncelikle sağlıklı beslenmesi gerekir” dedi.

‘SAĞLIKLI BESLENEN ÇOCUK GELECEĞE UMUTLA BAKACAKTIR’

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Tepe, “Her çocuğun sağlıklı beslenme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 2024 yılından bu yana kentimizdeki 24 okulda öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerimize toplam 1 milyon 631 bin 926 paket süt ikram ettik. Halk Süt uygulamasıyla küçük kardeşlerim güne daha güçlü başlıyor, derslerine daha iyi odaklanıyor ve eğitim süreçlerini daha verimli geçiriyor. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı beslenen bir çocuk, daha mutlu, daha başarılı ve geleceğe daha umutla bakan bir birey olarak yetişecektir. Sosyal belediyecilik anlayışımızla çocuklarımızın yanında olmaya, onların sağlıklı ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Dünya Süt Günü vesilesiyle, çocukların sağlıklı gelişimine destek olan tüm ailelerimize, eğitimcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kardeşlerime sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum” diye konuştu.