Altınordu Belediyesi’nden arıcılara Varroa ilaç desteği

Geçtiğimiz yıl fındık üreticilerine kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaç desteği sağlayan Altınordu Belediyesi, bu kez arı sağlığını tehdit eden varroa akarına karşı harekete geçti. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi’nce kahverengi ve kırmızımsı renkteki parazit yapısıyla arılarda ciddi hastalıklara yol açan, koloni kayıplarına, bal veriminde düşüşe ve ekonomik zararlara neden olan varroa hastalığıyla mücadele kapsamında Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ile protokol imzalandı. Birlik binasında düzenlenen protokol törenine Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

'ARICILIK MEŞAKKATLİ BİR UĞRAŞTIR’

İmza töreni öncesinde arıcılara konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Ordu, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok bal üreten ili olma unvanını taşımaktadır. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 13 bin 1 ton bal üretimiyle Türkiye’de ilk sırada yer alan ilimiz, son 10 yılın ortalamasına bakıldığında da liderliğini sürdürmektedir. Türkiye bal üretiminin yaklaşık yüzde 14’ünü tek başına karşılayan Ordu’muz, bu başarısını siz değerli üreticilerimizin emeğine, alın terine ve bilgi birikimine borçludur. Arıcılık, sabır isteyen, emek isteyen, doğayla uyum içinde yürütülen meşakkatli bir uğraştır. İlimizde fındık ve kividen sonra en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılık, aynı zamanda kırsal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir” dedi.

'VARROA CİDDİ ARI ÖLÜMLERİNE VE REKOLTE KAYIPLARINA NEDEN OLMAKTADIR'

Konuşmasının devamında fındıkta kahverengi kokarcaya yönelik de ilaçlama desteği verdiklerini anımsatan Başkan Tepe, “Tarımın her alanında olduğu gibi arıcılıkta da üreticilerimizin karşılaştığı ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında ise varroa hastalığı gelmektedir. Varroa; bal arılarına saldıran, onlarla beslenen ve kolonilerin zayıflamasına hatta yok olmasına neden olan son derece zararlı bir dış parazittir. Gerekli mücadele yapılmadığında özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde koloniler büyük risk altına girmekte, ılıman iklimlerde 2-3 yıl içerisinde çöküşler yaşanabilmektedir. Bu durum hem bal üretiminde ciddi rekolte kayıplarına hem de üreticilerimizin ekonomik olarak zorlanmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

‘362 ARICIMIZA 3 BİN 855 ADET VARROA İLACI DAĞITICAĞIZ’

Başkan Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Türkiye bal üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Ordu’muzda, arıcılarımızın yaşadığı bu sorunu görmezden gelemezdik. Altınordu Belediyesi olarak üretimin ve üreticinin yanında olmayı bir görev biliyoruz. Bu anlayışla Arıcılar Birliğimiz ile iş birliği içerisinde önemli bir adım atıyoruz. Protokol kapsamında, kentimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 362 arıcımıza 3 bin 855 adet varroa ilacının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız; arı sağlığını korumak, koloni kayıplarını en aza indirmek, bal üretiminde verimliliği artırmak ve arıcılarımızın ekonomik kayıplarının önüne geçmektir. Altınordu Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin, üreticimizin ve arıcımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Toprağına, emeğine ve alın terine sahip çıkan üreticilerimizle birlikte kentimizin tarımsal gücünü daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Bu anlamlı iş birliği için Arıcılar Birliğimize teşekkür ediyor, dağıtımını gerçekleştireceğimiz ilaçların tüm arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” Konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi arasında protokol imzalandı. Ardından Başkan Tepe tarafından arıcılara ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.