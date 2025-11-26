Altınordu Belediyesi’nden ücretsiz danışmanlık hizmeti

Altınordu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Aile Danışma Merkezi, kentte hem kadınların hem de ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Mayıs ayından bu yana 147 vatandaşa 326 kez danışmanlık hizmeti veren merkez, özellikle kadınların yaşadığı sorunlar, aile içi iletişim problemleri, evlilik çatışmaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi kritik konularda rehberlik ediyor. Merkezde; aile içi iletişim sorunları, evlilik çatışmaları, kadınların yaşadığı gündelik ve psikolojik sorunlar, ebeveyn-çocuk iletişimi, boşanma süreci ve sonrası destek gibi pek çok başlıkta danışmanlık sağlanıyor. Ücretsiz sunulan hizmetler arasında bireysel görüşmeler, aile ve çift danışmanlığı, çocuk danışmanlığı ile hukuki bilgilendirme bulunuyor. Sosyal hizmet uzmanı tarafından yürütülen çalışmalarda, her bireyin ihtiyacına göre ‘Evlilik Öncesi ve Evliliğe Hazırlık Süreci’, ‘Boşanma ve Boşanma Sonrası Uyum’, ‘Anne-Baba-Çocuk İletişimi’, ‘Aile İçi Şiddet’, ‘Aldatma ve Aldatılma’ ile ‘Sınav Kaygısı’ gibi çok geniş bir yelpazede her yaş grubuna destek veriliyor.

ŞİDDETİN KARŞISINDA, KADINLARIN YANINDA

Aile Danışma Merkezi, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede yürüttüğü duyarlı ve etkili çalışmalarla öne çıkıyor. Şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan kadınlara hem psikolojik hem de hukuki destek sağlayan merkez, kadınların kendilerini yalnız hissetmemeleri için güçlü bir dayanışma alanı oluşturuyor. Uzmanlar, şiddet yaşayan kadınlara hakları, başvuru yolları, yasal süreçler ve güvenlik tedbirleri konusunda detaylı bilgilendirme yaparak onları doğru adımlar atma konusunda destekliyor. Merkez, aynı zamanda kadına yönelik şiddeti önleyici bilgilendirici çalışmalar yürütüyor.

BAŞKAN TEPE: KADINA ŞİDDET HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN BİR MESELEDİR

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, Aile Danışma Merkezide yürütülen çalışmaların hem bireyleri hem de aileleri doğrudan güçlendirdiğini söyledi. Bir kentin huzurunun, önce o kentte yaşayan insanların huzuruyla başladığına dikkat çeken Başkan Tepe, “Hayatın yükleri altında zorlanan, çıkış yolu arayan, konuşacak bir kapı, danışacak bir kişi bulmak isteyen vatandaşlarımıza güvenli bir alan sunmak için Aile Danışma Merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değildir; toplumun bütününü etkileyen, hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir meseledir. Aile Danışma Merkezimiz, şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan kadınlarımıza hem psikolojik hem hukuki anlamda güçlü bir destek sunuyor. Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadıklarını bilmeleri ve haklarını öğrenip doğru adımları atabilmeleri için her türlü imkânı “sağlıyoruz” dedi.

“GÜÇLÜ TOPLUM YAPISI OLUŞTURMANIN TEMELİNDE DAYANIŞMA DUYGUSU VARDIR”

Başkan Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda aile içi iletişimi geliştirmeye, evlilik sürecinde yaşanan çatışmaları çözmeye, ebeveynlere yol göstermeye ve çocuklarımızın karşılaştığı sınav kaygısı gibi konularda destek olmaya büyük önem veriyoruz. Altınordu’da güçlü bir toplum yapısı oluşturmanın temelinde dayanışma ve güven duygusu vardır. Biz, belediye olarak bu dayanışmayı büyütmek, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum; Altınordu büyük bir ailedir. Aile Danışma Merkezimiz de bu büyük aileye uzanan sıcak bir el, bir dayanışma noktasıdır. Bu büyük ailenin her bireyinin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, desteğe ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizi Aile Danışma Merkezimize davet ediyorum. Burada onları dinleyen, anlayan ve çözüm için birlikte yürümeye hazır bir ekip olduğunu bilsinler.”