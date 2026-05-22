Altınordu Belediyesi Refakatçi Evi hizmete açıldı

Altınordu Belediyesi’nin yaşama geçirdiği refakatçi evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde, Ordu Üniversitesi’nin karşısında ve Şehir Hastanesi’ne yürüme mesafesinde konumlanan tesisin açılışına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ordu Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Üyesi Seyit Torun, Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Parti Meclisi Üyeleri Saniye Barut ile Ecevit Keleş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin yanı sıra il ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN NASİHATİNİ KENDİMİZE REHBER EDİNDİK’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Sosyal belediyeciliğin parası olanın değil, ihtiyacı olanın yanında durabilmek olduğunu söyledi. Yönetim anlayışlarının merkezinde her zaman insan olduğunu vurgulayan Tepe, “Biz, köklü devlet geleneğimizin mimarı Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ nasihatini kendimize rehber edindik. Bizim anlayışımızda insanı yaşatmak, sadece fiziken değil, onuruyla, huzuruyla ve güvenle yaşatmaktır. Refakatçi Evi, Altınordu’da insanı yaşatan, insana değer veren vizyonumuzun en net aynasıdır. Hastanede şifa bekleyen hastamızın da kapıda umutla bekleyen refakatçimizin de psikolojik olarak güçlü kalması bizim için bir görevdir” dedi.

‘BİR VAADİMİZİ DAHA HAYATA GEÇİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”’

Belediyeciliğin adil ve onurlu bir yaşam inşa etmek olduğunu belirten Tepe, “2024 yılında bu yola çıkarken, Altınordu’yu daha adil, daha huzurlu ve kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir şehir yapacağımızın sözünü vermiştik. Seçim döneminde vatandaşlarımıza vadettiğimiz, bizim için en hayati, en kalbi projelerden biri de işte bu Refakatçi Evi’ydi. Bizim için belediyecilik, sadece yol yapmak, bina inşa etmek değil, insanın günlük hayatına dokunmak, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, adil ve onurlu bir yaşam inşa etmektir. Altınordu’da belediyeciliği sadece fiziki yatırımlarla değil, sosyal adalet duygusuyla yeniden tarif etmeye çalışıyoruz. Bugün, sizlere verdiğimiz bu büyük sözü tutmuş olmanın, bir vaadimizi daha hayata geçirerek sizlerin huzuruna başı dik çıkmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

‘43 ODA VE 126 YATAK KAPASİTESİYLE BİR DOST KAPISIDIR’

Tepe, “bu şehirde kimse yalnız değil” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Hizmete açtığımız bu tesis, 43 oda ve 126 yatak kapasitesiyle bir dost kapısıdır. İçerisindeki dinlenme salonları, 7/24 açık Saatsiz Kafesi, çamaşırhanesi, ortak alanları ve ev sıcaklığındaki konseptiyle refakatçilerimize sadece bir barınma alanı değil, moral ve motivasyon depolayacakları bir yaşam alanı sunacaktır. Burada kalacak misafirlerimiz günlük kahvaltısından akşam yemeğine, çorbasına, çamaşır hizmetlerine tüm temel ihtiyaçlarını Refakatçi Evi’nde karşılayabilecektir. Bu süreçte emeği geçen tüm belediye personellerimize, yürekten teşekkür ediyorum. Altınordu Belediyesi Refakatçi Evi’miz şehrimize, bölgemize ve tüm şifa arayan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman sonuna kadar açıktır.”

‘BAŞKANLARIMIZIN VATANDAŞLARIMIZ NEZDİNDE MEMNUNİYET ORANI ÇOK FAZLA’

Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Bizim işimiz gücümüz vatandaşın sorunları. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, kaynaklarını verimli kullanan, uçuk kaçık projelerle değil, vatandaşların en önemli ihtiyaçlarını gidererek hizmet veriyor. Bunca baskıya ve engellemelere rağmen, her türlü tehdide rağmen belediye başkanlarımızın vatandaşlarımız nezdinde memnuniyet oranı çok fazla. Bu tesadüfi değil. Üstelik böyle bir dönemde, yargı sopasının sürekli başlarında olduğu, her gün inceleme geçirdikleri, her gün teftiş geçirdikleri, her attıkları adımın sorgulandığı bir dönemde, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen bu çok önemli bir başarı” dedi.

‘BURASI GÜVENLİ BİR LİMAN’

CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek, “Bugün burada halkçı, toplumcu belediyeciliğin çok özel bir örneği hayata geçiyor. Aslında başka bölgelerde denendi ve başarılı olduğu gözüktü ama Karadeniz’de ilk olarak Altınordu Belediye Başkanımız hayata geçiriyor. Buradan göz mesafesinde bir hastane var. Bu hastane bölge hastanesi olacak. Uzak ilçelerden de çok sayıda yurttaşımız gelip, burada tedavi görecek. Türkiye’de ortalama insan ömrü kadınlarda 81 yaşa, erkeklerde 76 yaşa çıktı. 2050 yılına gidildiğinde bu ortalama olarak bir 5 yaş daha uzayacak. İnsanların 65 yaşından sonra hastane ve sağlık hizmetleriyle doğrudan ya da dolaylı birlikteliğinin olduğu yeni bir evreye geçiyoruz. İte böyle bir dönemde, hele ki böyle bir iktidarın 20 yıllık uygulamalarıyla özellikle diğer ilçelerden gelip Altınordu’da hastasını tedavi ettirmeye çalışacak yurttaşlarımız için burası bir sığınak ve güvenli bir liman. Ulaş Tepe’yi ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.