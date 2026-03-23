Altınordu’da Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel renkli kortej

Altınordu Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı. Farkındalık günü kapsamında Altınordu Belediyesi, ‘Renklerimizle Güzeliz’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik, 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Belediye Başkan Yardımcıları Bahadır Baş ile Hamdi Salih Kalyoncu, belediye meclis üyeleri, down sendromlu bireyler, aileleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Bando eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı’na kadar yapılan yürüyüşte, renkli ve coşkulu görüntüler oluştu. Şehrin cadde ve meydanlarında tam bir görsel şölen oluşturan etkinlik, havaya balon bırakılmasıyla sona erdi.

ETKİNLİKLER BUGÜN DE SÜRECEK

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri, bugün 19.00’da gerçekleştirilecek “Renklerimizle Güzeliz” adlı gösteri programıyla devam edecek. Programda down sendromlu bireylerin sahne aldığı gösteriler, müzik ve çeşitli etkinliklerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

‘SEVGİNİN VE KARDEŞLİĞİN RENGİYLE ENGEL TANIMIYORUZ’

Etkinliğin sonunda açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, farklılıkların şehre zenginlik kattığını belirterek, “Down sendromlu kardeşlerimizin enerjisi, gülüşleri ve hayata kattıkları neşe, aslında toplum olarak ihtiyacımız olan en saf duygulardır. Onların +1 farkı, bizim eksikliğimiz değil, toplumsal zenginliğimizdir. Bizim için farkındalık sadece takvimdeki bir günden ibaret değildir. Engelsiz bir Altınordu hedefiyle, özel gereksinimli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Onların eğitimde, sanatta ve istihdamda hak ettikleri yeri almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bizim dünyamızda engel yok, sevginin binbir rengi var” dedi.