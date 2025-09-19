Altınordu'ya Pati Köy Doğal Yaşam Alanı geliyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sokak hayvanları konusunda toplumun farklı kesimlerinde oluşan endişeleri giderecek somut adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Tepe, ‘Pati Köy Doğal Yaşam Alanı’ projesinin görsellerini kamuoyu ile paylaştı. 35 bin metrekare orman arazisinde mevcut doğal alanı koruyarak planlanan Doğal Yaşam Alanı’nda yaklaşık 1020 sokak hayvanı barınabilecek. İçerisinde kısırlaştırma ve acil müdahale için ameliyathane, müdahale odası, gelen köpek ilk gözlem odası, gelen köpek kayıt, ilaç ve tıbbi malzeme deposu, karantina alanları, padoklar, yeni gelen köpek alıştırma padoku, su ve yem deposu, idari birimler ve 9 araçlık otopark alanları yer alacak. Yeşilin en doğal haliyle buluşacak olan patili dostlar, yaşam alanlarından koparılmadan, özgürce nefes alabilecekleri eşsiz bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.

"HİÇBİR PATİLİ DOSTUMUZ DÖRT DUVAR ARASINA HAPSEDİLMEYECEK"

Başkan Ulaş Tepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altınordu’da sadece insanların değil, sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımızın da huzurla yaşamasını istiyoruz. Onların gözlerindeki masumiyeti gördüğümüzde, bizlere düşen görevin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başladığımız Pati Köy Doğal Yaşam Alanı’mızda önemli bir aşamayı daha tamamlayarak, proje görsellerini hazırladık. Bu görselleri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilin en doğal haliyle 1020 patili dostumuza yuva olacak Doğal Yaşam Alanımızda, hiçbir patili dostumuz dört duvar arasına hapsedilmeyecek. Aksine, doğayla iç içe, özgürce koşup oynayabilecekleri, güvenle barınabilecekleri bir yaşam alanına kavuşacaklar” dedi.

“PATİ KÖY, SEVGİNİN VE BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNİN SİMGESİ OLACAK”

Pati Köy Doğal Yaşam Alanı’nın şehrin vicdanını, merhametini ve yaşam kültürünü de yansıtacağına dikkat çeken Başkan Tepe, “Biz inanıyoruz ki, bir kentin gerçek medeniyet ölçüsü, en savunmasız varlıklara nasıl davrandığıyla anlaşılır. Altınordu, bu projeyle birlikte yalnızca insanına değil, bütün canlılarına sahip çıkan bir şehir olduğunu bir kez daha gösterecek. Pati Köy, sevginin ve birlikte yaşama iradesinin simgesi olacak. Can dostlarımız için attığımız bu adımın, toplumumuzda da iyiliği ve merhameti büyüteceğine inanıyorum. Tüm hemşehrilerime, bu güzel yolculukta bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Pati Köy Doğal Yaşam Alanı projemiz şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.