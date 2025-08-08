Amasya Belediyesi’nden dar gelirli ailelerin öğrencilerine kırtasiye desteği

Amasya Belediyesi, dar gelirli öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak için ilköğretim düzeyindeki öğrencilere 750 TL (1000 kişi) ve lise düzeyindeki (1000 kişi) öğrencilere 1000’er TL kırtasiye desteğinde bulunacak.

Destekten Amasya merkez mücavir alanında ikamet eden dar gelirli ailelerin öğrencileri yararlanacak. 6-11 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler için e-Devlet üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurular sadece veliler tarafından yapılacak ve ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin çocukları bu yardımdan faydalanabilecek. Başvurular, gelir durumu ve öğrenci belgesi esas alınarak; e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden incelenecek ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile komisyon kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Destek olmak isteyenler ise “Şartsız bağış tarafımdan yapılmıştır” ibaresiyle TR86 0001 5001 5800 7341 8633 07 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hesabına bağışta bulunabilirler.

Dar gelirli ailelerin çocuklarına yeni eğitim-öğretim yılında kırtasiye desteğinde bulunacaklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi açıklamasında şunları kaydetti:

“Yeni eğitim-öğretim yılında dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla kırtasiye yardım çeklerimizi hazırladık. İlk ve ortaokul düzeyindeki toplam 1000 öğrencimize 750 TL, lise düzeyindeki 1000 öğrencimize ise 1000 TL tutarında yardım çekleri dağıtacağız. Çocuklarımızın eğitim yolculuklarına katkı sunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaya, üretmeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum.”