Amasya Belediyesinde kadın çalışanların çocuklarına kreş hizmeti

Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, belediye bünyesinde mesai yaptıkları kadın çalışma arkadaşlarının çocuklarına ücretsiz kreş hizmeti verilmeye başlandığını "Mesai yaptığımız kadın çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına, bünyemizde faaliyet gösteren çocuk kreşlerimizden ücretsiz hizmet verilecek" sözleriyle duyurdu.

Yapılan uygulama ile mesai yaptıkları kadın çalışma arkadaşlarının çocuklarına yönelik sosyal destek hizmeti sağladıklarını da belirten Başkan Sevindi, hayata geçirilen hizmetin amacının çalışan kadınların iş–aile dengesini kolaylaştırmak, motivasyonu ve verimliliği artırmak olduğunun altını çizdi.

“ÇOCUKLARIN ERKEN YAŞTA EĞİTİM ALMALARINI TEŞVİK EDİYORUZ”

Kadın çalışma arkadaşlarının çocuklarına ücretsiz kreş hizmeti vermeye başladıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Belediye bünyemizde faaliyet gösteren çocuk kreşlerimizin ücretsiz hizmet vermesinin amacı, kadın çalışma arkadaşlarımızın çocuklarını güvenle bırakmalarını sağlamak ve onlara destek olmaktır. Bu uygulama ile kaliteli eğitim ve bakım hizmetleri sunarak ailelere mali yük getirmeden, çocuklarının güvenli bir ortamda ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sunmak. Ayrıca, bu uygulama ile çocukların erken yaşta eğitim almalarını teşvik ederek, onların geleceğe daha iyi hazırlanmalarına da katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.





