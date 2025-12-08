Anadolu Kadınının eşsiz sanatı 'Oya', Ürgüp’te izleyiciyle buluşacak

Anadolu kadınının yüzyıllardır yaşattığı eşsiz el sanatı oya kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla Adnan Memiş Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan “OYA: Anadolu Kadınının Eşsiz Sanatı” belgeseli, bugüne dek dört kıtada on altı ülkede 25 uluslararası festivale kabul edildi.

Belgesel, katıldığı yarışmalı festivallerde üç kez “En İyi Belgesel” ödülüne layık görülerek toplam dört ödül kazandı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sevinç Baloğlu’nun üstlendiği film, Türkiye’de ilk kez Ürgüp Belediyesi tarafından İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Gösterimin ardından proje sunumu ve film üzerine söyleşi için Adnan Memiş de seyirciyle bir araya gelecek.

Etkinlikte ayrıca, proje kapsamında hazırlanan ve Ekonomi Gazetesi tarafından “Kültürel Mirasa Saygı” kategorisinde “Yılın En İyisi” seçilen OYA kitabı ile 2026 yılı için basımı tamamlanan OYA Takviminin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, tüm vatandaşları bu özel gösterime davet ederek kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

13 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da Ürgüp Belediyesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek Belgesel gösterimi ücretsiz e-davetiye ile izlenebilecek olup, katılım için rezervasyon

https://etkinlik.urgup.bel.tr/ adresinden yapılabilecek