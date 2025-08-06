Anamur'daki ilk kitap festivali başladı

Mersin Anamur Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Kitap Festivalinin açılışı yapıldı. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programına İlçe Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

34 yayınevi ve çok sayıda yerel ve ulusal yazarın katıldığı etkinlikte gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından yayınevi stantları ziyareti gerçekleştirildi.

“ANAMUR’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Açılış programında konuşan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, düzenlenen Kitap Festivali’nin Anamur’da bir ilk olduğuna dikkat çekti. Çok sayıda yayınevi, ulusal ve yerel yazarların bir araya geldiği bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Deniz; “Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile işbirliğinde bu yıl ilkini düzenlediğimiz Anamur Belediyesi Kitap Festivali’nin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 34 yayınevi evi, çok sayıda ulusal ve yerel yazarın katıldığı festivalimiz bir hafta sürecek. Bu bir hafta içerisinde ünlü yazar ve edebiyatçılarımızı ilçemizde ağırlayacağız. Sanatçılarımız gerçekleştireceği etkinliklerle kitap ve sanat üzerine önemli söyleşiler ve imza günleri gerçekleştireceğiz. İlklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

"ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON”

Anamur Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Kitap Festivali’nin Anamur’a önemli katkılarda bulunacağını ifaden eden İlçe Kaymakamı Kemal Duru; “Kitap okumayı özendirmenin ve alışkanlık haline getirmenin insanlar üzerinde önemli etkileri olduğuna inanan birisi olarak Anamur Belediyesi Kitap Festivali’ni organize eden kurumlarımızı ve değerli katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Özellikle gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve hayal dünyalarını genişletmesi için önemli bir fırsat olarak gördüğümüz Kitap Festivali’nin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ” dedi.

10 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar devam edecek olan Anamur Belediyesi Kitap Festivali kapsamında Sahil Parkı Halk Kafe’de kurulan stantların 18:00-24:00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği ve her gün çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği öğrenildi.