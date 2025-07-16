Antalya Aksu’nun temizlik işlerinde yeni dönem

Antalya Aksu Belediyesi, temizlik hizmetlerinde verimliliği artırmak, hizmet ağını genişletmek ve modern bir altyapı kurmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 60 milyon liralık yatırım yaptı. Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın öncülüğünde yaşama geçirilen bu dönüşümle, ilçede temizlik hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

KATI ATIK AKTARIM TESİSİ HİZMETE ALINDI

Aksu Belediyesi, kısa sürede faaliyete geçirdiği Katı Atık Aktarım Tesisi ve yeni atık taşıma treyleri sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladı. Temizlik araç filosunu yenileyen belediye, personel eksikliğini büyük ölçüde gidererek temizlik çalışmalarını daha planlı, hızlı ve etkili hale getirdi. Temizlik İşleri Müdürü Hakan Gümüş, Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın temizlik hizmetlerine verdiği önemi, “Başkanımız, ilçemizin artan nüfusunu ve genişleyen yerleşim alanlarını dikkate alarak belediye bütçesinin önemli bir bölümünü müdürlüğümüze ayırdı. Bu ileri görüşlü yaklaşım sayesinde hem araç filomuzu güçlendirdik hem de altyapımızı modernize ettik” diyerek gösterdi.

Hakan Gümüş konuşmasının devamında “Kullanılamaz durumdaki yaklaşık 50 ton çöp konteyneri, Makine Kimya Endüstrisi’ne verilerek ekonomiye kazandırıldı. Tamir edilebilecek konteynerler ise belediyeye ait atölyelerde yenilenip yeniden hizmete sunuldu. Temizlik çalışmalarının sahil bandı, halk plajları, pazaryerleri, parklar, cadde ve sokaklarda yoğun şekilde sürdüğünü belirten Gümüş, hedeflerinin temizlik hizmetlerinde standardı yükseltmek olduğunu, amaçlarının geleceğe sağlam temeller üzerine kurulu, sürdürülebilir bir temizlik altyapısı oluşturmak. Aksu’nun dört bir yanında temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.