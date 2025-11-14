Arapgir’de engelli yurttaşlara destek

Malatya Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) ve Türkiye Beyazay Derneği Arapgir Şubesi iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçede 142 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenecek dağıtım töreni, 14 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Arapgir Belediyesi Eski Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, farklı yaş gruplarından vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edilecek ve kurum temsilcileri tarafından destek mesajları paylaşılacak. Arapgir Kaymakamlığı ve Arapgir Belediyesi yetkilileri, bu tür projelerin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmada önemli bir adım olduğunu belirtti.